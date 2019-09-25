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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——正陽清風突破三班

2019-09-25 列印
　　「正陽清風」上季於谷草一千輕勝後，上到三班只能間中得殿軍。但季尾761場次戴上眼罩後，段段快跟下以刷新四班班際紀錄彈離「好甜橙」，總時間比後六場之二班頭馬「樂滿家」稍快，比要爭二三名之「鑽得勁」和「艮志騰雲」快0.36秒之多，難怪蹄下敗將「好甜橙」季內可征服四班，照計「正陽清風」此役應有三班中上級分量。開鑼戰直路賽起步受擠碰大力勒避後，仍能狂追近翌戰跑千四能大幅提升名次之「神威敖翔」，確認戴眼罩後威力大增。今次熱身後回到最佳路程，可突破三班阻力。

　　「寶山鷹」上季尾亦是贏四班強組，總時間比後五場之三班頭馬「天祿」快0.21秒，虛分PPG精英同樣未見盡，雖未熱身，仍可跟前駒鬥進度。

方駿暉
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