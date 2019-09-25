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﻿翠絲過兩關——健康在望坐位望贏

2019-09-25 列印
　　第一場「競駿時代」上季尾減夠分，一落五班即可在不擅長的田草跑獲季軍，證明評分已見低位，今季理應有力反彈。今次作季內初出，即報跑過去曾三勝的谷草千二米，更強配上陣，擺明意圖出擊。今夜偉廄另有不少惡馬列陣，應是配合而來，定要重視。

　　第五場「健康在望」上周排十檔，相隔一周得到幸運之神眷顧，今次抽一檔起步，對爭勝必大有幫助，路合兼靚檔之下，可坐位望贏。冷腳繼續留意「愛添滿」，加配開縫眼罩是向好變數，加上減分已多，隨時有權殺晒，冷勿盡忘。

珊翠絲
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