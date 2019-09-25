  • 2019年9月25日 星期三
  • 30º
  • 53%
熱門： 汽油彈通識禁蒙面法修例風波國慶

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——極爽排二檔好跑

2019-09-25 列印
　　第二場五班千二米。已經一年有多未見過「善傳千里」朝早咁有火、咁有勢，縱不致於重返前季初打疊贏馬時水平，卻幾肯定，歇暑後操落，狀態乃近兩季最無挑剔一次；無可否認，抽十一檔有如被淋一盤冷水，不過卻一定會由熱變半冷，換到合理甚或超值的值博率，仍甘願博佢，楔到中間二疊位，做到的話，仍覺蝕得起，夠贏！

　　第三場四班千二米。「極爽」上周三若無取消，排四檔，隔一周再跑改抽二檔，結合局勢，安全度有增無減，上次還驚內側有「菁年財駿」快過佢，今場一檔馬唔快，只有隔離三檔「富萬家」快，無論貼欄頂或跟都會好跑。

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd