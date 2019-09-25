﻿重點出擊——邊個邊個強組精品

對於我輩注重研究賽績的評馬人而言，從賽事水準推敲馬匹實力至為重要，這對於一些初階接觸或沒有太多時間刨馬的馬迷，也較容易理解與接受。像上季末總場次817，論賽事水準便有極高參考價值。當中除了一匹「勁無比」是經過一仗熱身賽之後才勝出頭馬，其餘的「百步穿雲」、「烽煙四喜」、「馬友冠」、「加州議長」、「旌暉」、「美麗精神」及「巡航導彈」，今季再出統統走入三甲，賽事水準毋庸置疑！



今期推介第一場「邊個邊個」，也正是出自此組的精品。該役莫雷拉棄之揀騎「志同道合」，盡反映前駒的副車身份，但最終只輸兩身位，演出實不俗。再講上季總場次786，「邊個邊個」與「綠色有運」碰頭，彼此都賺了快步速，「邊個邊個」能拋離後駒三個馬位，也是實力指標之一。今晚蔡廄出四駒，獨得此駒獲雷神垂青，值得睇好。



安西教練