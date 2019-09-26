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﻿馬場浮世繪——久違霍達昨重訪谷草

2019-09-26 列印
﻿馬場浮世繪——久違霍達昨重訪谷草
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　　曾經在香港策騎多時的霍達，昨日突然現身快活谷馬場，他除了風采依然之外，對於久違的香港賽事，也表現得很興奮。期間霍達透露，今次回港純是旅遊性質，本周五便會返回澳洲繼續策騎事業。

馬場浮世繪
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