﻿莫雷拉三W捧盃賀壽

昨晚有兩場盃賽，結果鄉村俱樂會由「王者奇兵」奪得，鞍上人莫雷拉另贏「喜勝駒」及「天地人」，中三元兼做騎師王；而練者姚本輝另贏「正陽清風」，包辦第五口孖寶。其餘利敬國憑摩廄「喜蓮彩星」及沈廄「文武傳奇」梅開二度。



今日三十六歲牛一的莫雷拉，在昨晚谷戰憑「喜勝駒」、「王者奇兵」及「天地人」贏馬提前慶祝。其中「王者奇兵」開齋兼捧鄉村俱樂會盃，練者姚本輝另贏「正陽清風」，包辦第五口孖寶，他賽後指：「『王者奇兵』上季已展現能力，但仍嫌稚嫩，情緒容易緊張，因此影響演出，所以今次特別安排跑谷草，希望夜間環境令其變得淡定，本來牠上周三出賽，如今多了一周時間備戰，可能更為有利。至於『正陽清風』今仗負磅輕而且排檔好，加上本身持續進步，因此能夠再贏。」



而「喜勝駒」練者方嘉柏則說：「『喜勝駒』今仗雖然稍為慢閘，但莫雷拉發揮出色，很快已跟上馬群，最終成功取勝。此駒之前曾經健康受挫，但目前已經康復，相信可以繼續爭功，而且沙田或快活谷都合腳法。」



此外，昨晚另一錦標的公益金盃，由「電訊驫馬」捧走，練者丁冠豪表示：「『電訊驫馬』上季的表現已經很不錯，上仗因出閘脷帶鬆脫而不願展步，但復課以來狀態並無問題。牠在外地贏過千四至千六米，但來港似乎跑千二米較合發揮。」



另一方面，利敬國、潘頓和田泰安昨晚也有馬贏，前者憑「喜蓮彩星」更起孖，該駒練者大摩指：「『喜蓮彩星』顯然特擅谷戰，上場跑稍短的一六五○米，尚且能力拼僅負得第二，今次回師曾勝的千八米，對手實力相若，賽前我已經覺得屬機會分子，所以最終取勝並不算意外，但獨贏仍有七倍多，雖然我不理會賭博的事，也覺得賠率不俗。」



至於潘頓和田泰安分別勝出「善傳千里」及「夢幻戰士」，前駒練者文家良表示：「『善傳千里』落到第五班有着數，加上潘頓的發揮也出色，因此勝回一仗，其實我原本打算配楊明綸，可惜他停賽，於是立即找潘頓壓陣。」



而田泰安勝出「夢幻戰士」後說：「『夢幻戰士』上仗落第，主要敗在初出狀態未十足，以及終點前較為均速，賽後其狀態續有進，今場增程肯定有利，演出因而進步，贏出在港首場頭馬。此駒仍未完全成熟，稍後會再進步，繼續有頭馬見面。」



記者：文傑、亨利