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﻿馬場浮世繪——莫雷拉從化獨度生辰

2019-09-27 列印
　　昨天是莫雷拉三十六歲生日，加上他在前晚夜馬連中三元，進佔騎師龍虎榜首位，本該好好跟家人慶祝，可是昨午他已經跟幾位騎師啟程前往從化，預備休息一晚後，明早在從化馬場策馬試閘，因此只能一個人在酒店房間度過。被問到生日願望時，莫雷拉則表示很簡單，希望自己和家人一切平安。

馬場浮世繪
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