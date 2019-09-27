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﻿馬場浮世繪——黃俊最快十二月復課

2019-09-27 列印
　　見習騎師黃俊於今年五月二十九日晨課期間，策騎「豪霸」操練完畢後，冷不防被當時拋下騎師走脫的「鑽飾飛龍」從後撞至墮地受傷，其後他被送往醫院，證實頭部、背部及胸部均受傷，幸好留院三周後已經出院。雖然現在他因神經系統損傷，康復仍需時間，但平日生活作息已回復正常，且每周都會返回見習騎師學校做運動，努力提升個人狀態。估計黃俊最快可以在十二月復課，為復出再跨進一步。

馬場浮世繪
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