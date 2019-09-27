﻿野田重擊短途錦標成熱

今季首個越洋轉播賽日的「短途馬錦標賽馬日」，將於周日舉行。屆時馬會將轉播日本中山競馬場的七場賽事，包括重頭戲的國際一級賽短途錦標，頭場開跑時間為上午十一時五十五分。由於短途馬錦標為日本全季短途一級賽之一，過往不少賽駒參戰後，繼而會於十二月來港參加香港短途錦標，所以賽事極具參考價值，馬迷不能錯過。



一如過往幾季，馬會今季編排了二十三次越洋轉播賽馬日，以及十次在香港賽事進行時加插的越洋賽事，不過馬會每季都會因應況需要作出調整。例如過去數年短途馬錦標和法國凱旋門大賽都在同日舉行，所以兩個賽日便合併為一個賽馬日，但上年及今年兩個賽馬日在不同日子舉行，而兩皆重要戲碼，於是馬會便安排兩個越洋轉播賽日，供馬迷欣賞。



由於上屆短途馬錦標冠軍「鐵杵成針」已退役配種，而早前另一場短途一級賽高松宮紀念賽冠軍「曲調夫子」，於本月初休後復出跑二級賽人馬錦標三甲不入。所以，目前當地傳媒預計大熱門，會落在於高松宮紀念賽大熱倒灶跑梗頸四的「野田重擊」（上月復出在三級賽堅蘭盃取勝），估計牠會是兩倍半大熱門。至於另一匹預計是二點九倍的次熱門，為人馬錦標冠軍「倫敦塔」。至於「魔族閃焰」在高松宮紀念賽大敗跑第十五，上月復出亦只跑第四，可是仍會備受注視，估計將是六倍的第三熱門。



但根據統計數字，短途馬錦標向來並非有利大熱門，自從二○○○年開始，至今只有八匹大熱門勝出，包括去年的「鐵杵成針」。此外，此賽對年長馬甚有利，過去十屆的冠軍賽駒中，四匹是五歲馬、三匹是六歲馬。另外即使今場乃短途賽，但中山競馬場直路較短，所以亦非對內檔馬匹特別有利。近年只有一匹冠軍是排在一至五檔，反而有五匹冠軍排六至十檔，四匹排十一至十六檔。故此選馬時，毋須太在意排檔。 特約記者：文傑