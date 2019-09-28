  • 2019年9月28日 星期六
  • 30º
  • 54%
熱門： 對話會輔警修例風波直幡港大學生會

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——杜漢培穩奪英國冠軍騎師

2019-09-28 列印
  英國草地賽季，將於三周後結束，不過冠軍騎師之爭將近大局已定，於年初被認為是大熱門的莫艾誠，目前以一百五十五場頭馬排第一位，領先蘇格蘭騎師杜漢培三十五場之多，差不多奠定勝局，首次取得冠軍騎師。

  至於過去兩年的冠軍，將於十一月來港客串的蘇兆輝，在上月二十三日墮馬受傷後，最快要下周才復出上陣，所以今季只取得七十一場頭馬，排在成績表第七位。

  練馬師之爭方面，計算成績的方法跟騎師不同，需要由一月計算至十二月，並以贏取獎金最高者成為冠軍。暫時高仕登以六百八十萬鎊領先，在英國頭馬數字只及高仕登十分一，可是卻贏出五百八十八萬鎊的愛爾蘭練馬師岳伯仁則排第二。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd