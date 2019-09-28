﻿馬場浮世繪——杜漢培穩奪英國冠軍騎師

至於過去兩年的冠軍，將於十一月來港客串的蘇兆輝，在上月二十三日墮馬受傷後，最快要下周才復出上陣，所以今季只取得七十一場頭馬，排在成績表第七位。
練馬師之爭方面，計算成績的方法跟騎師不同，需要由一月計算至十二月，並以贏取獎金最高者成為冠軍。暫時高仕登以六百八十萬鎊領先，在英國頭馬數字只及高仕登十分一，可是卻贏出五百八十八萬鎊的愛爾蘭練馬師岳伯仁則排第二。
馬場浮世繪
反修例衝突打擊本港經濟，政府除了推出一系列紓緩措施，昨亦再推「N無津貼」，向無領取綜援及非公屋住戶的低收入家庭，提供一次性生活津貼。對比二○一六年，今次津貼金額上調百分之十，例如一人住戶津貼達四千五百...
2019-09-28
人民幣兌美元跌破七元大關後，市場人士相信，中國當局將容許人民幣進一步貶值，為其在中美貿易談判中讓匯率問題增加籌碼。西太平洋銀行宏觀部門負責人張淑嫻表示，在跌破七的心理關口後，決策者不大可能再給人民幣設定一個限制。 前中國央行政策顧問余永定說：「一些人預計，如果中美貿易戰升級，人民幣可能會走貶至七點二至七點三，我們不能排除這種可能性。」但余補充一點，人民幣不會大幅貶值。張淑嫻預計，人民幣在二○一九年將收於七點三元。另一位熟悉中國央行想法的消息人士稱，隨著人民幣走勢愈來愈受市場驅動，當局實施干預的難度也愈來愈大。他說，從中長期來看，一旦破七，沒有人認為七點一或七點二會是底部，但...
2019-09-28
美國國務卿蓬佩奧周四出席聯合國大會時，稱已經證實效忠獨裁總統巴沙爾的敍利亞政府軍，於今年五月再度使用化學武器發動攻擊。他指美方會作出回應，但沒有詳細透露會採取甚麼行動。 美國國務卿蓬佩奧周四表示，敍利亞政府軍於今年五月十九日在該國西北部地區發動大攻勢，企圖搶回叛軍控制的最後一個據點，期間在拉卡基亞省內使用用氯氣製成的化武，對付叛軍。對於美國今次會否就最新提出的指控採取新的軍事行動，蓬佩奧沒有正面回應，但他警告：「敍利亞應該知道，而全世界也應該認清一個事實，我們會盡一切力量，制止此類事件再次發生。」 自今年四月以來，巴沙爾的政府軍在敍利亞西北部地區發動大攻勢，猛烈炮轟...
2019-09-28
何文田豪宅新盤傲玟早前上載樓書，發展商昨日起開放示範單位予公眾預約參觀，樓盤大部份單位將以招標形式發售，並於短期內推出首批單位招標。 高銀集團市場策劃及銷售總監陳秀賢表示，「傲玟自早前供特選客戶預約參...
2019-09-28
十一國慶假期前，滬深港股通南向暫停交易，在北水「收水」下，港股交投大幅縮減，成交僅531億元，為2017年2月以來最少成交額的全日市。港股在期指結算日，於二萬六附近反覆拉鋸，更連續10個交易日收市價低...
2019-09-28
英超全勝的利物浦鋒線傷兵滿營，不過兩閘阿歷山大阿諾特和安德魯羅拔臣直言透過苦練死球彌補火力。兩人上輪賽事漸見成果，今晚可望再接再厲，領軍作客擊敗在地頭二連敗的錫菲聯，為下周二歐聯爭首勝壯行色。 （Now4K 611、621台今晚7:30直播） 紅軍有鋒將奧歷治和梳頓沙基利因傷倦勤，上場英超傷出的左翼沙迪奧文尼周五體測合格，但狀態成疑。為彌補入球能力，領隊高普透露已制定多套死球戰術︰「己隊的助教及分析師安排了不少死球戰術，包括角球、自由球，目的就是為了爭取更多士哥。」 兩閘矢言挺身救火 右閘阿歷山大阿諾特上輪英超對車路士直射罰球破網，助球隊打開缺口，他揚言會繼續展示苦...
2019-09-28
由即日至10月10日，一田百貨六間分店均同步舉行「秋日BB用品展」，提供低至三折優惠，讓各位爸媽乘機入貨！文：Lanita部份圖片：陳鐵剛 一田百貨現正舉行BB用品展，各類嬰兒用品如奶粉、BB...
2019-09-28
現年33歲的吳雨霏（Kary），今年4月公佈懷上第二胎，昨日在社交網站貼出抱住B女合照，並留言代囡囡向大家打招呼：「Hello world， my name is GALILEE！『妹妹G』來報到了！...
2019-09-28
兩年前去伯利恒的主誕教堂，參觀的人不多，到了地下室耶穌出生的那個點上面（現在以一顆星做標誌），旁邊只有一個俄羅斯朝聖團聚在一齊唱讚美詩，我們還可以從容拍電視。 今年去以色列，可能入秋之後天氣沒那麼熱，遇上旅遊旺季，各大教堂人多得擠不進去，像主誕教堂這類大景點，更是人頭湧湧，想要看耶穌出生的所在，排隊都不知要排多久，我們一看勢頭不對，便挑人少的地方參觀之後就撤退了。 耶穌在生的時代，窮人都是住在地下洞穴裏的，洞穴裏人和牲畜一起生活，據說耶穌的母親懷着他到了伯利恒，洞穴中牀位都找不到，所以才在馬槽中把耶穌生了下來。三百多年之後，當君士坦丁的母親海倫娜來到伯利恒問人耶穌的出生地點...
2019-09-28
英國草地賽季，將於三周後結束，不過冠軍騎師之爭將近大局已定，於年初被認為是大熱門的莫艾誠，目前以一百五十五場頭馬排第一位，領先蘇格蘭騎師杜漢培三十五場之多，差不多奠定勝局，首次取得冠軍騎師。 至於過去兩年的冠軍，將於十一月來港客串的蘇兆輝，在上月二十三日墮馬受傷後，最快要下周才復出上陣，所以今季只取得七十一場頭馬，排在成績表第七位。 練馬師之爭方面，計算成績的方法跟騎師不同，需要由一月計算至十二月，並以贏取獎金最高者成為冠軍。暫時高仕登以六百八十萬鎊領先，在英國頭馬數字只及高仕登十分一，可是卻贏出五百八十八萬鎊的愛爾蘭練馬師岳伯仁則排第二。 馬場浮世繪
2019-09-28