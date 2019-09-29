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﻿馬場浮世繪——國慶兩盃賽馬會董事頒獎

2019-09-29 列印
   周二國慶日的十場賽事，昨早排位，兩場重頭戲國慶盃和慶典盃屬今季首兩場級際賽，分別編在第三和場第七場舉行。至於今屆賽事的頒獎嘉賓就有別於以往，屆時都為馬會董事主持，而非傳統上邀請香港特區政府或內地官員頒獎。今屆國慶盃由馬會副主席郭志桁主禮，慶典盃就由利子厚主持。

馬場浮世繪
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