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﻿馬場浮世繪——港島五投注處今日關閉

2019-09-29 列印
  因應香港最新的情況，以及保障顧客及員工的安全，五間場外投注處今天暫停服務。馬會將密切留意最新情況，以決定是否需要暫時關閉其他投注處。投注人可使用其他投注渠道或前往其他地區的投注處。

  今天暫停服務的場外投注處為：中環天星、灣仔謝斐道、灣仔軒尼詩道、銅鑼灣謝斐道與銅鑼灣波斯富街。

馬場浮世繪
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