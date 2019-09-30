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馬場浮世繪——戴圖理應邀出戰墨爾本盃

2019-09-30 列印
　　戴圖理今季手風大順，暫時已經贏出十六場一級賽。這位殿堂級大賽騎師已答允澳洲大馬主Lloyd Williams的邀請，於十一月五日到澳洲費明頓馬場出戰國際一級賽墨爾本盃，不過會為這位大馬主的何駒操刀，由於目前跟墨爾本盃的舉行日子尚有個多月時間，現時未有定案，但估計大有機會是為去年在墨爾本盃熱倒的「猶加敦」。

馬場浮世繪

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