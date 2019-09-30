﻿伊時論事——龍王成東瀛種王

隨着日本種王「大震撼」及「夏威夷王」相繼離世，當地的育馬業亦有了一番新氣象。



在最新公佈的一九年社台種馬場（Shadai Stallion Station）各匹種馬的交配總數來看，現時最受歡迎的就是兩屆香港短途錦標盟主「龍王」（245匹）、其次的為「統治地位」（225匹）、「神威啟示」（224匹）、「無敵先鋒」（217匹）、「一路通」（214匹）、「滿樂時」（212匹）、、Drefong （204匹）、「大鳴大放」（184匹）、「真心呼喚」（180匹）、「高情厚意」（164匹）、「拳壇奇蹟」（156匹）、「大和主將」（155匹）、「明媚島」及「覓奇島」（142匹）、「實際影響」（118匹）及「北部玄駒」（110匹）。



預約少於一百匹的就有「神燈光照」及「標誌名駒」（90匹）、「小說名家」（72匹）、「帝王加冕」（32匹）及「夢之旅」（12匹）。最令人感到意外的就是「黃金巨匠」，這匹前日本三冠馬王於一六年仍有二百四十四匹的預約，然而今年的預約僅得五十二匹。新加入配種行列的以「里見皇冠」（207匹）最受注目，其餘為「不撓真鋼」（177匹）、「食為主」（155匹）、「里見光鑽」（144匹）及「彎刀赤駿」（132匹）。另外，歷年來配種成績頗佳的「大洋船」今年竟然沒有預約。



值得留意的是，配種預約較去年大幅上升的為一四年全球評分最高的「一路通」，這匹於一五年投身配種的名駒，其配種數目由去年的一百四十八匹增至二百一十四匹，又看看牠能否成功接棒成為新一代的種王。



Ian