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﻿勝在有方——威武再現檔佳有冷機

2019-10-01 列印
　　「威武再現」兩季初出均得二至四名，上季次仗隔個半月復出即能勝，確認休後威力不差。雖然於四班賺形勢僅勝，但上到三班也一再跑得勁，其中346場次於谷草抽大外檔，早段跑法欠積極，於似無可能位置能以終極時速22秒73衝近當銳之實力指標「好得威」，證明實力夠班。翌戰414場次增程跑千四米，遇上偏快步速，頭一千米自造58秒41，段段快跟也可跟其後勝二班賽之「繽紛遊戲」串Q而氣走稍後可在三班入前兩名之「志在四方」和「聰明導彈」，屬出色亞軍。可能此兩役耗力太多，其後表現未能再進。今次休夠操足而臨，泥閘受阻後稍騎走勢尚好，重返田草料有新鮮感刺激，檔佳賺形勢後有冷機。

　　「獎進」上季尾在三班段段快開也能入Q，證明屬另一年輕PPG精英，今次休夠轉到田草，沿欄前置賺形勢後可突破。

方駿暉
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