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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——翡翠綠戰意十足

2019-10-01 列印
　　第三場「旌暉」一直被人低估，上季跑直路賽便曾爆過九十倍冷W。上仗季內初出同樣被勿視，但末段仍力追入位，演出並不差。今次再戰直路賽，同場對手如「小巨人」和「大籐王」等都缺乏根據，至於「有理共想」上季平磅與前駒相遇已輸過一次，今次要讓十三磅，更無優勢可言。「旌暉」今回如再出冷，筆者不會感意外。

　　杜美爾今季開局不錯，奈何犯規被罰挫了氣勢，今回復出必定全力拼搏，以顯身價。第五場「翡翠綠」苗禮德一直看得頗高，上季未勝只因多次誤於庸手。今回帥權落到杜美爾手上，如能把握機會替此駒出頭，對日後爭取苗廄支持必大有幫助，戰意肯定十足。

珊翠絲
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