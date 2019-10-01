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﻿健談馬事——超新星無懼強手

2019-10-01 列印
　　第六場三班千八米。「悅裕」跑法被動，泥地性能縱使也好，但始終不及草地，主要是不太容易受場地偏差影響，開氣後今次改攻更好路程與場地，肯定有好無壞，比起同場熱門「神亮金剛」與「我𢥧意」，證明更多，更值博！

　　第九場三班千四米。「超新星」上季一再在三班強組受過考驗，更屬苗廄少數演出穩定馬，上季五月提早歇暑，今季早在八月初已恢復快試，八月中由莫雷拉接手，跟到九月中，睇佢試泥閘，直路全無受壓下，有追勢、有餘勢，幾肯定已操夠，縱使面對曾熱身兼跑得好的「馬友冠」、「心多多」及「聰明導彈」等，也唔怕！

子健
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