朱絲馬跡——越洋轉播選擇未盡完善

剛周日越洋直播日本短途馬錦標賽馬日，結果有兩三場跑出完全風馬牛不相及的賽果，對於評馬的同業來說，當然是苦不堪言，而我也不相信有多少馬迷能夠命中。



相比之下，本周日夜馬後會轉播凱旋門大賽，雖然只播五場，但戲碼明顯強得多，亦會跑出亂七八糟的賽果的機會不高，而之後在十月中下旬舉行的英國冠軍錦標賽馬日，精采程度亦絕對可以媲美，即使平常不太留意海外賽的朋友，也絕對不宜錯過。



其實越洋直播，馬會是如何選擇播甚麼賽事，主要考慮是甚麼呢？賽事水準？香港馬迷熟悉程度？開賽時間？受歡迎與否？維持和別國馬會的友好關係？還是預算投注額？我相信每樣皆有一點點吧。



像日本的大賽日，基本上只有一場重頭戲是大家比較熟悉的賽事，而九月尾稍為高級數的賽事，因為正值夏天和秋天大賽期的交接點，馬兒狀態難望去到最好，更不要說其他不堪入目的讓賽了，所以爆到五顏六色是預料之中的事。



馬會已公布了上半季的越洋轉播賽事時間表，和過去幾季其實都是大同小異，不過我始終認為某些大賽日的水準，其實並非太高，名氣主要是來自其中的一兩場而已。當然我亦明白現時馬會和政府之間，就轉播賽事的數量和時間是有着嚴格的規定，所以轉播賽事時，難免存有不可浪費限額的心態；但長遠來說，必須打破這個硬性的框框，才能爭取到更遠大的發展。



像香港歇暑期間，全球都有大量數不盡的精采賽事在上演，甚至比起九至十二月時更多，如果能夠轉播的話，絕對是讓香港馬迷擴闊視野的大好事。



朱鎮輝



