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馬場浮世繪——克蘭芝一哩賽明年續辦

2019-10-03 列印
馬場浮世繪——克蘭芝一哩賽明年續辦
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  新加坡馬會前日公布二○二○年度馬季賽期表，新馬季在一月一日開鑼，十二月五日結束，其中近年唯一一場的國際邀請賽事，即一再傳出會停辦的克蘭芝一哩賽，明年仍會繼續舉行，日期是五月二十三日星期六。連續兩屆盟主「川河尊駒」（小圖）隨時再次前往當地衞冕，而據悉於本周稍後時間在巴黎舉行的亞洲賽馬聯盟賽事評級委員會會議上，新加坡馬會將極力爭取克蘭芝一哩賽能夠提升為國際三級賽，以便重新提升新加坡賽馬地位，以吸引更多外國名駒到當地參賽。

馬場浮世繪
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