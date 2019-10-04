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﻿馬場浮世繪——馬會擬更改十月兩賽日安排

2019-10-04 列印
  雖然馬季只進行七次賽事，但期間馬會已決定取消本月下旬在從化馬場舉行的速度馬術比賽。另外上月十八日跑馬地夜賽，亦因安全憂慮而取消，需要申請押後補賽，再加上目前社會環境需要，有消息指出馬會擬更改賽期，本月二十七日星期日舉行今季唯一一次的跑馬地日馬，將改回在沙田馬場舉行。而接着的十月三十日沙田夜賽，則改回在跑馬地馬場舉行。現時只待賽事細節安排，然後再向民政事務局申請並獲得批准，便會正式落實。

馬場浮世繪
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