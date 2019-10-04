﻿田泰安繼續執到笑

近期田泰安於國慶日賽事策騎「悅裕」贏出季內第九場頭馬，連續三個賽馬日有馬贏。周日他將騎足十場，且當日多駒為牌面馬，有機會再添頭馬進帳。



田泰安昨晨收操後揚言，自己目前鬥志旺盛，在陣上將繼續全力以赴，希望氣勢能持續。今戰座騎裏以一對蘇廄馬「執到笑」和「閃電俠」最具爭勝機會。



「執到笑」於服役初期演出一般，但隨着其年紀漸長趨向成熟，加上練馬師蘇保羅安排牠到從化馬場訓練，其演出開始進步，之後更在季尾於泥地一哩贏出在港首場頭馬。周日「執到笑」復出跑同程，田泰安分析說：「『執到笑』上季進度明顯，預期今季踏入五步大熟期，演出將會愈來愈好。雖然此駒一直在從化訓練，我無暇到當地策騎牠出操，但就我所知馬兒的操練正常，早前試閘亦有好走勢，周日已具備作戰狀態，加上今仗牠負磅不重，對手上具同程賽績的不多，今仗『執到笑』只要跑回上季贏馬時之水準，有望贏出跨季孖寶。」



「閃電俠」上季獲蘇保羅品題具有高質素，並在季尾在田草千二米輕鬆贏馬，由於牠目前評六十四分，跑三班賽可負輕磅，於是練者決定回配夥拍牠上名且可以造到輕磅的田泰安，並交由他過檔試閘，騎者表示：「當我策騎『閃電俠』初出在千二米不敵『牛角仔』，賽後我便覺得牠具有良好質素，如今我能夠再次執韁當然感到高興。牠在上周初試泥閘輕鬆跑第四，表現我已滿意，今次負輕磅跑贏馬途程，乃爭勝分子。」



對於新勝而臨的「紅心傾」，田泰安表示牠上場贏馬乃受益於早段快步速，令牠能夠採用最合適的留前鬥後方式發揮，希望馬兒開竅後能續有進步，今次升二班賽上陣但負磅驟減十三磅，同場不乏前領馬扯快步速，按理仍有足夠條件爭取連捷。



特約記者︰文傑