﻿滿冠熊已屆勝時

目前仍未贏馬開齋的霍利時馬房，明日將派遣六駒出賽，他表示現時只是季初階段，廄內兵源尚算充足，贏馬只是時間問題，但始終還是盡快打響頭炮較好。今戰參戰馬裏，「滿冠熊」和「老實人」兩匹狀態進度良好，今戰又在合適途程出賽，機會甚佳。



上季自購馬「滿冠熊」曾在泥地賽不敵「平海飛星」跑第三，可是其後再跑多場未能上名，演出令人失望，直至今季初出才在泥地一六五○米跑第二，今次此駒再跑同程，霍利時期待自己與騎師郭能齊齊開齋，他說：「『滿冠熊』畢竟是北半球馬，需要更長時間去適應水土。另外我從馬兒出賽時察覺到，其加速力並非太強，反而是較為均速，剛戰牠便改以較主動方式發揮，起步之後擺在前列競跑，結果只敗在『二郎』胯下得亞軍，演出較前有進步。賽後馬兒操練進一步加強，狀態較前有進，周日再跑同程，排在有利四檔，希望在郭能胯下演出再進，並且贏回一場頭馬。」。



老實人爭分籌碼



「老實人」由霍利時接手後，先後取得一冠兩亞，今次復出跑千二米，賽前由騎師李寶利連操多課，練者說：「此駒今季踏入五歲，我期待陣上演出較前進步，雖然上月初牠試泥閘時，鞍上人李寶利需要催策，但我覺馬兒正需要該課試閘提升狀態，而牠近周晨課表現確有進步，今戰將以良好狀態迎戰，將是馬房今戰另一爭分籌碼。」



「中華主將」服役以來演出平常，霍利時認為該駒極可能是一匹遲熟中長途馬，所以上場跑谷草中距離落敗後，今次轉戰泥地中距離比賽，而牠過往試泥閘走勢不俗，相信可以勝任，今次有望走得更接近歸來。



特約記者：文傑