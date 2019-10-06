﻿勝在有方——鵰神賺形勢再捷

「鵰神」同父馬近五季在泥地得11W11P，本身初跑泥地一哩段段快跟也能入位，確認此場地同樣出色。553場次抽得黃金一檔，明知快馬不多，騎師竟然不智地稍留，讓外側之「上浦福滿」切入，於慢步速劣勢仍能狂追，一再指出應勝而敗確不值。上季尾隔了近三個月復出，轉馬房初出終於以前置跑法輕勝而回。今季首仗雖賺慢步速，但能彈離守好位之「跑得威」且拋離實力指標「安賦」，即使總時間比三班亞軍馬「滿冠熊」慢0.54秒，但終點前幾步已收韁，應是另一匹「二郎」，可在此場地創一番功業。今上班少負十一磅之多，再賺形勢下可取得跨季三連捷。



「滿冠熊」上季在泥地強組一再得三四名，剛戰末段比前駒快0.62秒，但連同外地賽績，細馬拼後常名次倒退，且跑濕慢泥地曾兩度大敗，如偏熱則只作副選。「兵貴神速」上季插班後持續進步，今季熱身於此程走勢不差，廄侶開氣後常有大幅進展，要兼顧。



方駿暉