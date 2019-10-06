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﻿翠絲過兩關——火天大有頭馬佳選

2019-10-06 列印
　　頭場幾匹熱門馬都缺乏田草千八米賽績支持，當中以「火天大有」曾三勝同程，乃是最值得信賴的一駒。上回千六米對此駒而言稍稍嫌短，力拼之下埋門才僅失去Q腳；今次出戰正宗贏馬路程，誠是頭馬的最佳選擇。

　　第三場「金獅雷將」只擅長泥地，但上季初兩戰泥地大敗後，馬房一直安排牠出戰草地賽，明顯想減分留待今季才用。可是歇暑期間，馬兒蟬過別枝轉入韋廄，韋達執到寶了。上仗初出跑千四米，名次雖後，實際上只輸四乘許，演出較上季次次大敗好得多；今次回師特擅的泥地賽，應把握機會勝回一仗。

珊翠絲
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