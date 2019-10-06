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﻿健談馬事——志同道合久出特強

2019-10-06 列印
　　第八場三班草地千四米。「請跟我來」初出表現說差唔差，狀態唔夠好是主因，莫雷拉發揮唔好，以及形勢欠佳都是副因。若唔信上次狀態未夠好，不妨上網睇睇，上次、今次試大閘走勢，深信睇完一定會有唔同感受，今次再攻改千四，由上次十一檔變二檔，再無必要拖得太後，期望人馬都會交回應有水準。

　　第十場二班草地千四米。「志同道合」乃典型休出特強之弱馬，上季久休近一年復出跑同程，交出前快後快段速，氣走「百步穿雲」等馬，耗力後未能持續，變成一招了；今季初早復課，蔡約翰亦早壓逼，試夠兩課大閘才決定復出，抽一檔，無論放與跟都好跑。

子健
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