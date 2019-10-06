﻿健談馬事——志同道合久出特強

正如我在《星島馬訊》專欄所說，今次賽事要揀有分頭的W不容易，與其亂撞，今次不如踏實一點。 第九場三班一二○○米。一向都相信走不利地而落敗的馬中，以後追馬難度更高，所以亦更有跟進價值。就以上季煞科日為例，已有不少當日走內欄而所負不遠的馬再出有好表現，但當中只有815場次在最後百多米才在不利跑線透出取勝的「幸福笑容」，翌仗（今季）能夠再勝，其餘多只是上名，而且「幸福笑容」是在新季已缺少了五磅分齡讓磅之下，負一三三磅初跑千六即勝，多多少少反映其上季尾贏馬一役的水準必高。 至於今次推介的「翠湖飛鷹」雖然非出自上季煞科日，但上季6月16日的下半場，直路走內欄應都不利，此駒卻可在不利地...

2019-10-06