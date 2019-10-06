  • 2019年10月6日 星期日
  • 28º
  • 75%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 馬經

﻿重點出擊——埼豐配搭露玄機

2019-10-06 列印
　　第一場「埼豐」今仗報爭從未上名的田草，甚至是初次增程跑千八 。但賽績顯示，牠跑谷草一哩才最正宗，而查閱賽期表，本月二十三日便編有此程，所以今仗未必是出擊矛頭。但從另一角度推敲，此駒今季已兩戰，照計熱身足夠，這次令我提起興趣，原因在於騎師配搭。

　　翻查晨課紀錄，「埼豐」由暑假至今未見巫顯東接手操練，甚至騎練由開季至今也沒有合作。但要留意兩點，就是此駒過去四勝頭馬，其中兩捷由巫顯東經手；此外，上季馬兒經首兩個回合熱身後，第三仗配上巫顯東即交出頭馬。今次徐雨石特意找來巫顯東操刀，似是圖謀重演贏馬歷史。

　　回說今仗形勢，估計賽事前中段的步速不會很快，「埼豐」單騎領放應非難事，同時亦理所當然，只要控制步速得宜，不無爆冷機會。

安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd