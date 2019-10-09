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﻿勝在有方——嶺寶峯有半冷機會

2019-10-09 列印
　　「嶺寶峯」屬徐雨石一貫之自購馬模式，外地跑得不算少，但來港適應一輪後便持續見好。上季尾除眼罩於田草千二試準後，回到谷草一千起用雷神，沿途走三四疊仍能氣走其後能輕勝之「天祿」和「駿皇綵」，即使臨場天雨或有助，仍屬出色頭馬。再出貼欄才反敗於「天祿」，能跟級數較高之「同進」跑近，已確認屬新興路程專家。剛戰初出增程跑千二米，於千一米出頭後才乏力，賽後發現右後足有傷口，對演出或帶來影響。開氣後重返最佳路程，如像贏馬時走二三疊或更佳，改配希威森仍有半冷機會。

　　「一見傾心」上季尾於千四能跟「追風者」跑近而氣走其後贏馬之「良才」，具備三班中級分量，熱身賽走勢不差，同父合此場地，有基本速度跟前，檔佳亦可博冷W。

方駿暉
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