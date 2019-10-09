  • 2019年10月9日 星期三
  • 28º
  • 69%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——無價寶再捷機會高

2019-10-09 列印
　　第六場「無價寶」在上季567場次贏馬壓倒「小威人」及「大聚會」，後兩駒現時已在三班，所以季尾能再下一城，實在理所當然。勝後只加七分，現時仍能留在四班作賽，應可多添一場頭馬。此駒過去兩次贏馬分別排三檔及四檔，今仗在四檔起步，再捷機會極高。

　　今季兩次谷草尾場都由莫雷拉贏馬，今次他出策「金匯昇」兼抽到黃金一檔，大有機會將勝纜延續。此駒上回由利敬國操刀，全程走三疊之餘又五疊出彎，蝕位無數，最終只負兩乘許，以熱身計已收貨。今次重回雷神手上，發揮必定更佳，穩入前列。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd