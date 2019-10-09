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﻿健談馬事——湛江最醒優勢呈現

2019-10-09 列印
　　第二場三落四班的「湛江最醒」，無論操練鋪排與用人，擺到明會一出即搏，以其上季數度在三班同程不敵較強對手，相對這次換轉了另一批大多唔識贏的四班馬，唔算叻對唔算叻，縱使負重磅，也覺有些微優勢。

　　第三場「旅遊拿督」由上年尾到今年中，跑八場有七場全入前五名，用力唔少，估唔到今季一早復課，無間斷操足兩個多月，還罕見地有齊快跳、試閘、拍跳課期，單數對上一課大閘，相距近一年，更難得試閘後，埋門竟再有兩課拍跳。已好耐無見過「旅遊拿督」有如此充足準備，抽埋一檔更值博。

子健
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