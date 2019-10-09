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﻿重點出擊——旅遊拿督求勝心切

2019-10-09 列印
　　在港服役踏入第五季的「旅遊拿督」，至今三十三戰尚是處女馬，期間由伯廄轉投石廄，上季又吃回頭草返高伯新馬房，評分一再調整之下，剛季共奪兩亞三季，雖然勝門仍未開，但不止一次敗在欠運而已。

　　尤其要留意總場次361，當中已有六駒隨後交出頭馬，單論「旅遊拿督」的一席亞軍，能連同頭馬「旅英公爵」雙雙拋開季軍的「肥仔威威」個多身位，而「旅英公爵」再出又能再贏，此役無疑屬強組。之後一連兩仗，「旅遊拿督」又遇強勁組別，總場次491轉彎蝕位無數之下，能力擒第四名的「上浦猛將」得季軍，而該仗頭馬「衝亞」之後又輕鬆連捷，再睇前六名馬匹，之後亦陸續交出成績，確認本身水準值四班頂！

　　暑假期間，「旅遊拿督」一直操練無間，落力打磨的動機明顯不過，應是求勝心切謀一擊即中。

安西教練
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