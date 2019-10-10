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﻿馬場浮世繪——綸仔贏夠250W升大師傅

2019-10-10 列印
　　楊明綸昨晚為「南莊加好」取得連捷，除了是他今季的第三場頭馬，亦是本身在港的第二百五十場頭馬，換言之由下次賽事起，楊明綸將正式升格為大師傅，不再有磅減。

馬場浮世繪
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