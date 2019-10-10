﻿合拍威龍爆冷捧盃

昨晚谷戰唯一盃賽是日本中央競馬會錦標，結果蔡明紹策騎摩廄「合拍威龍」爆冷捧盃。至於潘頓憑蘇廄「天皇巨星」、方廄「晨曦飛馬」及「一拍即合」贏三W，最終已成為騎師王。其餘羅富全和丁冠豪都梅開二度，前者勝出「火百合」及「一舖成名」，後者則贏「南莊加好」及「極速王」。



昨晚的日本中央競馬會錦標由「合拍威龍」爆冷勝出，練者大摩指：「『合拍威龍』今仗季內初出，即能爆冷贏馬捧盃而回，當然令我感到驚喜，相信是因為牠善跑谷戰，而且負輕磅有利，結果在蔡明紹胯下走得出色，力壓對手勝出。雖然此駒已經五歲，但仍有進步空間，季內有機會再捷。」



潘頓昨晚分別為「天皇巨星」、「晨曦飛馬」及「一拍即合」建功，前駒練者蘇保羅說：「『天皇巨星』乃典型四五班升降機，跑五班賽威力遠勝四班賽，上場牠本可以走得更接近，可以直路受阻，未能完全發揮，賽後牠加強操練，包括遣往試閘，今場在潘頓出色留放下取勝，倘若牠繼續跑五班賽，大有機會再捷。」



而「晨曦飛馬」今仗開齋，練者方嘉柏：「『晨曦飛馬』上仗已經走得接近，今場熱身後再出，贏馬絕非意外，但牠在直路追趕對手較預期辛苦，表現令我有點不滿意。此駒身形細小，希望之後能夠養得更壯碩，那麼前景將不俗。」



另一方面，羅富全和丁冠豪昨晚都起孖，前者勝出「火百合」及「一舖成名」後透露：「『火百合』的跑法流於均速，而且頗難發揮，今仗我指示雷神能放就放，否則可稍留，結果真的有對手搶放，於是順勢留後。我很希望下仗雷神仍可策騎此駒，路程則以谷草一哩最合發揮。」



「『一舖成名』上季的演出確令我失望，由於谷草對手較弱，所以今次轉場一試，本來我想找何澤堯策騎，但他答應『陽明亮亮』在先，結果史卓豐冷手執個熱煎堆，不過今仗贏來全靠排好檔，畢竟今晚排內檔較佔優勢。」



至於丁冠豪勝出「南莊加好」及「極速王」，出兩駒全勝，前駒今仗連捷，練者賽後說：「『南莊加好』今仗跑千二米的走勢，比起上次贏一千米更具說服力，尤其最後一百米加速力非凡，相信之後跑千四米會更好。」



薛恩昨晚憑「皆旺財」取得客串期第二W，練者沈集成表示：「『皆旺財』上季入圍一役，其實只得七八成狀態，由於牠在從化經常踢傷自己，所以我未幾已安排返港，今仗薛恩的發揮非常出色，贏馬居功至偉。」



此外，第八場開跑前馬會保安在大石鼓外欄的草地發現三瓶顏料，於是馬會在作詳細檢查後，才讓賽事開跑。因此，第八場賽事延遲五分鐘開跑。而馬會在第九場前亦再次檢查跑道，並無發現。



記者：文傑、亨利