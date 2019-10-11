﻿銀紙再下一城

苗禮德馬房明日出馬八匹，乃開鑼以來數目最多，其中四駒更已在季內贏馬或上名，今仗悉數再出，苗禮德昨晨表示：「自己一直對『銀紙』寄望甚殷，只是過往年幼未熟，且健康曾有問題，故此過去兩季即使能交出成績，始終未能一展所長。幸好此駒今季踏入五歲全熟，而且健康正常，剛戰復出即輕鬆贏馬，相信季內勢將扶搖直上。今次我安排『銀紙』續配莫雷拉再進攻勝程泥地千二米，即使負磅較前增加十磅，但同場對手實力相若，有足夠條件再捷。」



「健康在望」上場起步遲緩，結果後上不及致敗，前日收操之後，田泰安策騎牠彈泥閘，部署跟「高耀智星」等駒早前贏馬時一樣，苗禮德表示：「『健康在望』剛戰敗在意外，不能怪責鞍上人田泰安，今仗續交此駒予他上陣，即使轉戰田草千四米，一樣可以勝任，有望在此爭勝。另外『有錢分』今季由低分起步，上場後上贏馬走勢出色，明日跑勝程只多負四磅，有機會再下一城。」



特約記者：文傑