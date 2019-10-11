﻿張氏理論——成全寶功虧一簣

當今歐洲馬后「成全寶」上周於凱旋門大賽功虧一簣得亞軍，未能破紀錄連贏三屆，但仍保持跑十五次未失三甲且十三捷。看起來，「成全寶」似不及剛退役的澳洲馬后「雲絲仙子」，但實際上「雲絲仙子」最後兩三年，所對賽的馬都是那十匹八匹蹄下敗將，無太多新血跑中長途。而「成全寶」不斷要面對年輕冒起的對手，因為歐洲一哩半馬極多，年年有英國、愛爾蘭及法國打吡及橡樹冠軍也。



當然今屆頭馬「樹林之靈」也跑過上年的凱旋門大賽，只得第四，但今年進步，且練馬師費伯華工夫了得才反勝。而「樹林之靈」曾於十二月來港跑香港瓶，由於受阻而跑第五，如不受阻也不似可贏「時時精綵」，但一定坐三望二。曾有凱旋門冠軍於香港出賽，確是難能可貴了。此駒於沙田贏不到，原因有二，先是遠征飛了幾千哩，二是沙田場地太硬有影響，今次凱旋門大賽的場地是非常軟，完全是兩回事了。



張福元