  • 2019年10月12日 星期六
  • 28º
  • 78%
熱門： 修例風波中大女生性暴力起底網港鐵

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——龍城勝將力足出半冷

2019-10-12 列印
　　「龍城勝將」前季新馬賽能跟大超級馬「常感恩」串Q而氣走實力指標「合衷共濟」，已反映能力不差。果然上季插入四班後很快便在直路賽贏初起之「最合拍」，一再顯示田草能力不差。其後轉到谷草賺形勢下，擊退當時有四班中級能力之「雷電寶」和「好甜橙」，水準和姿態未算太高，所以上到三班只能近而無威脅。但煞科戰跑千二抽得不利之大外檔，稍蝕下能跟實力指標「電子大師」和「衝亞」跑近，表現又比之前略進。今季回到四班後於谷草跟跑，熱身後重返田草當有新鮮刺激，既然廄侶「高耀智星」能擊退此仗大熱門「超能量」，本身實力有過之而無不及，配合馬房攻勢而來，力足出半冷。

　　「韋小寶」上季轉到田草表現遠比谷草好，贏四班中級組別後能以終極時速22秒6衝近「大眾歡呼」而拋離「高耀智星」，屬出色亞軍。今用十磅生釋重負，可跟前駒一鬥。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd