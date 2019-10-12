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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——紀利雄星備戰似樣

2019-10-12 列印
　　第一場五班草地千六米。「七寶」今季轉四歲，若無持續進步，也許會成為典型四五班升降機，未察覺轉變前，維持四班唔買，五班才博原則。上仗既然能夠在四班上名，這次重返五班，改配陳嘉熙獲減十磅，抽二檔，可降低人馬犯錯機率，條件比上仗理想得多，只要能把握起步，沿途順跟帶頭的「好運齊來」便好跑，做得到的話，有望勝回一仗。

　　第十場三班草地千四米。「紀利雄星」上季尾七月出賽，今季九月再跑，七至九月隔足兩個月，上仗復出前竟只跳四課，準備嚴重不足，落場卻交出比預期高的水準，確實夠強；這次隔一個月再跑，有齊拍跳與草地試跑，執正操練，應會唔同！

子健
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