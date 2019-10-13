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﻿馬場浮世繪——忠心勇士破蓮華生輝紀錄時間

2019-10-13 列印
﻿馬場浮世繪——忠心勇士破蓮華生輝紀錄時間
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　　摩廄明星馬「忠心勇士」上仗季內初出角逐千二米，只能跑回一席無威脅的季軍，但昨日重返未曾落敗的直路賽即重振雄風，不但以兩個多馬位輕勝，更造出五十四秒六九佳速，打破由「蓮華生輝」保持了十二年半的舊紀錄！

　　練者大摩賽後說：「『忠心勇士』上場未能延續勝利，我當然有點失望，但我知道其真正實力不止於此，果然今仗即交回好表現。賽後莫雷拉表示，此駒早段需要稍加催策，因為跑一千米始終嫌短，牠全熟後可以扳至一哩，預計今仗賽後會被加十二分左右，下個目標是下月十七的馬會短途錦標，屆時將回配潘頓，因為帥權一直屬於他。」

馬場浮世繪
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