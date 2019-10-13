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﻿馬場浮世繪——潘明輝近四次田賽都贏

2019-10-13 列印
﻿馬場浮世繪——潘明輝近四次田賽都贏
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　　潘明輝昨日憑「皇帝賽」贏馬，近四次沙田賽事例有進帳，之前頭馬分別是「精英寶貝」、「合衷共濟」及「英明神駒」，似乎日間作賽特別醒神，而且除了「合衷共濟」，其餘三駒都是冷門，日後不妨留意。

馬場浮世繪
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