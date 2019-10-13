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﻿馬場浮世繪——楊明綸贏升格後第一W

2019-10-13 列印
﻿馬場浮世繪——楊明綸贏升格後第一W
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　　剛周三楊明綸憑「南莊加好」贏夠二百五十場頭馬，升格為不獲減磅的大師傅，而昨日他旺勢持續，臨危受命接替蔡明紹策騎東廄「陸寶」仍交出好表現，爆出十二冷W而回，賽後笑不攏嘴。

馬場浮世繪
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