馬場浮世繪
馬場浮世繪——楊明綸贏升格後第一W
馬場浮世繪
四女遇襲一危殆 嘉頓山刀手 隨機斬晨運客
深水埗晨運熱點「嘉頓山」，昨發生恐怖「隨機」斬人血案。四名晨運女子，遭一名持十五厘米長生果刀的男子刺傷胸、頸、背和手腳，有人血流如注，獲送院治理；至昨晚，一人情況仍然危殆。警方正追緝兇徒及調查斬人動機...
2019-10-12
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疑運輸車輛超載所致 無錫塌橋三死兩傷
江蘇省無錫市312國道中一段高架路段周四晚的交通繁忙時段出現大面積坍塌，至少過百米橋樑斷裂跌落地面，壓毀至少三輛汽車，造成三死兩傷。經初步調查，塌橋是運輸車輛超載所致。 無錫市事故救援指揮部表示，塌橋...
2019-10-12
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推測曾有鹽水湖 NASA發現火星含鹽沉積岩
美國太空總署（NASA）日前表示，「好奇號」火星探索車（見圖）在火星蓋爾隕石坑內發現了富含礦物鹽的沉積物，這表明坑內曾有鹽水湖。 這些礦物鹽是在名為「薩頓島」的沉積岩區域被發現的。顯示出火星的「薩頓島」氣候波動使火星環境從曾經的溫潤、潮濕演化為如今冰凍、乾燥的氣候。 研究人員表示，地球和火星早期環境相似，「薩頓島」區域的鹽湖可能類似於南美洲阿爾蒂普拉諾高原上的鹽湖，那些鹽湖也曾飽受氣候變化影響。在氣候乾燥時期，高原鹽湖會變淺，有些地方完全枯竭。鹽湖區域沒有植被，與火星上環境相似。 蓋爾隕石坑內曾發現河流與湖泊遺跡，其沉積物緩慢層層堆積，形成了隕坑中...
2019-10-12
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愛海頌入場價721.7萬
由長實及市建局合作、位於長沙灣的愛海頌，日前相繼開放示範單位及開價，首批180伙包括兩房及三房戶，以折實均價18688元推出，兩房戶最平721.7萬入場，並部署最快下周開售。 愛海頌日前公佈首批180...
2019-10-12
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貿談進展良好 恒指急漲600點
中美貿談和英國脫歐皆傳出好消息，美國總統特朗普表示談判進展「非常順利」，亦稱會與國務院副總理劉鶴會面，市場憧憬中美有望達成局部協議，刺激大市抽升。恒指高開後隨即重返二萬六大關，其後愈升愈有，最多曾漲6...
2019-10-12
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文藝復興2019 綠色意軍「臘」殺
意大利四百多年前靠文藝復興走出中衰，如今意軍亦由翼鋒費達歷高基艾沙等新生代帶領走出無緣去夏世界盃的黑暗，今晚歐洲國家盃外圍賽J組只要主場擊敗希臘，更提早取得決賽周門券。主隊今仗更穿起以文藝復興時代為設計靈感的綠色新球衣，勢以一場漂亮勝仗見證復興。（有線602、662台周日凌晨2:45直播） 中世紀後，意大利步入中衰，靠文化和藝術走出困局，史稱文藝復興（Renaissance），意指「重生」。意軍無緣去年俄羅斯世盃，跌落近六十年來最低潮，幸文仙尼去年五月接掌帥印，改以一班年輕小將為骨幹，即在歐國外J組六戰全勝高居榜首，今晚只要擊敗首循環對碰負0:3的希臘，便可提早三輪...
2019-10-12
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平掃名牌手袋
手袋，哪個女人會嫌多？更何況今次Twist推出低至四折勁抵優惠，讓你可買盡Furla、Michael Michael Kors等名牌手袋！姊妹們，還不去看看有沒有合心水入手目標？ 由即日起，T...
2019-10-12
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經常網上晒肉激死王敏德 曼喜麗嘉不靠父蔭靠自己
王敏德（Michael）和名模馬詩慧（Janet）的26歲大女王曼喜（Kayla）和24歲細女王麗嘉（Irisa），遺傳媽咪的超模身形，早被封為索爆星二代。因為兩姊妹經常在網上貼性感相，激到型男老竇紮...
2019-10-12
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好好過日子——不要缺氧
今年的諾貝爾醫學獎由三名研究人類細胞和氧氣機制的醫學家獲得。人類的細胞需要氧氣，氧氣充足細胞生命力強，但這個機制到底是怎麼樣的？現在由這三名醫生發現了。在他們的研究中，知道腎衰竭是因為細胞和氧氣機制出了問題，癌症的發生也與此有關，還有做運動的時候，那些細胞特別需要氧氣，諸如此類，弄明白之後，在醫學上就是一大突破。 人離不開氧氣，缺氧會死。到了高原地區，血液中的氧份減低，人就容易得高山症，極其難受，嚴重起來會致命。有一段時間我常去川西的大山裏，那裏樹木茂盛，空氣極佳。在山中行走，因為氧氣充沛，即使前一晚睡眠不足，人也特別精神。最神奇是那時打網球受傷得了「網球肘」，在香港醫了很...
2019-10-12
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馬場浮世繪——忠心勇士破蓮華生輝紀錄時間
摩廄明星馬「忠心勇士」上仗季內初出角逐千二米，只能跑回一席無威脅的季軍，但昨日重返未曾落敗的直路賽即重振雄風，不但以兩個多馬位輕勝，更造出五十四秒六九佳速，打破由「蓮華生輝」保持了十二年半的舊紀錄！ ...
2019-10-13
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