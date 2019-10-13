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﻿馬場浮世繪——張曦雯入場觀摩甚養眼

2019-10-13 列印
﻿馬場浮世繪——張曦雯入場觀摩甚養眼
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　　莎莎婦女銀袋賽下月才舉行，但今年的形象大使張曦雯昨日已率先入場，為有關盛事作拍攝準備，期間見潘頓太太和史卓豐太太全程陪伴，三人都是美女，自然令到場面生色不少。

馬場浮世繪
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