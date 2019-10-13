﻿承你所願捧仁濟盃 姚本輝沈集成起孖 莫雷拉五W包辦三寶

昨日莫雷拉又發揮「神」之威力，先後勝出方廄「開心大師」、韋廄「承你所願」、容廄「美麗日子」、摩廄「忠心勇士」及沈廄「紀利雄星」，其中「承你所願」奪得仁濟盃，騎者更於第九場賽後，提前成為騎師王。其餘姚本輝憑「奮鬥同心」及「鞍歌」包辦第二口孖寶，沈集成贏「理想回報」及「紀利雄星」，齊齊起孖。此外，何澤堯第二場犯規，被罰停賽兩日及二萬五千元。



莫雷拉昨日五W兼包辦三寶，包括憑「承你所願」捧走仁濟盃，練者韋達指：「今日早段場次我的參戰馬『乘勝追擊』和『超能量』都只跑第二，幸好『承你所願』能夠取勝，令我鬆了一口氣，亦證明廄內馬匹只要健康狀態良好，陣上便能跑出水準。『承你所願』上仗跑千四米領放，至終點前被對手越過，今次再戰同程，臨場我向莫雷拉提出對賽事形勢的意見，然後交予他自由發揮，此駒起步迅速，騎者選擇留守領放馬後的內欄位置，入直路再出頭，一切雖看似容易，但仍證明莫雷拉的功力。至於『超能量』近兩仗表現良好，可惜均碰上實力更強對手，而且今仗排一檔也不算有利，只好等待下場機會來臨。」



而「開心大師」及「美麗日子」亦是由莫雷拉建功，前駒練者方嘉柏透露：「『開心大師』前仗便應該取勝，可是因為直路受阻落敗，今仗再由莫雷拉主轡，同時馬兒亦開始成熟，陣上懂得留力，終於打開勝利之門，此駒剛剛才踏入正軌，希望回升第四班仍然可以再添頭馬進帳。」



「美麗日子」練者容天鵬則說：「『美麗日子』來投時有傷患，花了一段時間調理，今仗賽前是雷神主動索騎，結果成功打開勝門，此駒演出向來準繩，而千六米會是最佳出路。」



另一方面，姚本輝昨日憑「奮鬥同心」及「鞍歌」包辦第二口孖寶，練者表示：「『奮鬥同心』今仗學懂放鬆，中段無咁搶口，沿途走來夠淡定，所以末段有餘力衝刺，以其現況相信升上三班也問題不大，暫時仍會主攻一千米。」



此外，丁冠豪昨日憑二十五倍的「皇帝賽」報捷，是昨日賠率最冷的頭馬，練者賽後說：「上仗我已經想『皇帝賽』前置，可惜因為排外檔，而且早段步速亦快，結果未能成事。賽後騎師報告此駒有怕馬的問題，所以今次改變配備，幸運地同場無馬鬥搶，令牠可以輕鬆領放，其性能偏向均速，日後增程更好，希望能保持進步吧。」



記者：文傑、亨利