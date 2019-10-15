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﻿馬場浮世繪——利敬國望路路通增程還盅

2019-10-15 列印
　　利敬國上周六刑滿復出交白卷，明晚策四駒，他表示尾場「路路通」上場跑千四米，早段守好位而入直路未能加速，表現令他失望，惟明晚轉戰一六五○米，只要跑回入位時水準，足以走入前列。利敬國另談及「萬眾之力」天生前速不俗，應較易適態跑谷草短途賽，即使今仗對手中不乏惡馬，仍有望加入戰圈爭三甲。

　　此外，馬會公布已接獲首席醫療主任通知，因受病毒感染而缺席剛周六賽事的蔡明紹，現已無恙可恢復策騎。

馬場浮世繪
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