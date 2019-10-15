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﻿馬場浮世繪——呂宋火山贏杜靴斯特錦標

2019-10-15 列印
　　上周六在英國新市場馬場舉行的兩歲馬千四米一級賽杜靴斯特錦標，高多芬旗下的明星新馬「呂宋火山」在布宜學胯下奪標，今季六戰全勝兼兩勝一級賽，已肯定會成為今年歐洲最佳兩歲馬。「呂宋火山」目前評分較當年世界馬王「范高爾」兩歲時更高，而英國外圍莊家現將牠定為明年英國二千堅尼的二點一倍大熱門。

馬場浮世繪
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