重點出擊——劍聶風升班再捷

上季總場次781四班谷草千八米，誠是季末強中強組別之一，回看該役頭馬「自然君子」，今季連同季軍「榮冠大道」於季初跑田草千八米，雙雙大幅拋離第三名「華麗再現」達四個馬位，盡顯超班本色。而「榮冠大道」之後再出，又再輕鬆取勝。至於781場次的亞軍馬「綠色勁駒」，當時早段以超快步速領放，僅於臨門以頸位之微落敗，今季復出亦已本利歸還，而贏馬一役的蹄下敗將「事必獲利」，再出也能上名，更有「夢幻戰士」再出贏馬，強組鏈一環接一環！



今次推介第四場的「劍聶風」，亦是出自上季781場次，牠之後再出僅敗給今季在四班入位的「高瞻遠矚」，而較季內兩捷的「跑得威」先過終點。查「劍聶風」上仗復出贏五班，賽前工夫不足也能取勝，今仗回升四班最大優勢在於前領馬相對較少，連捷可期。



安西教練