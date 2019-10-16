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勝在有方——奇真把握新鮮感

2019-10-16 列印
　　「奇真」前季初出在三班谷草一哩跟該季甚銳之「雷公鑿」串Q，證明不必熱身也可跑得好。季尾落到四班加添1W3P，累積此程得兩冠四亞兩季，入Q率達五成，屬最佳出路。奇怪的是上季十四戰從未回師谷草，經常跑田草和泥地，其中季初能以全場第二快之末段22秒89衝過其後能勝三班之「悅裕」，季中於性能欠佳之泥地尚可得接近之季軍，尚未退化太多，戰鬥力仍比一般三四班升降機稍高。暑後今季首仗重返最佳場地，應有足夠新鮮感刺激，快轉九歲之老馬必把握蓄銳一擊之機會為馬房開齋。

　　「埼豐」上次已指出於五班時刻有利，果然賺慢步速下出冷。過往勝後常可持續，賺完可再賺，回到四班仍可放入前列。

方駿暉
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