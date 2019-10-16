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健談馬事——哈蝦王旺繼續向好

2019-10-16 列印
　　第一場「金童」上仗初出跑嫌短一哩，再遇超慢步速，不敵「威震天」與「賞心星」，絕對正常。這次改爭千八，對「威震天」而言唔算正宗，「賞心星」則多搏一場再用力，相對隔了一個月以逸待勞的「金童」，後駒條件有好無差。

　　第二場「哈蝦王旺」上次已有介紹，更詳細解釋理由何在，而真實表現亦說明，操得比唔操得可以差好遠！記得上次亦有強調，上季此駒甩皮甩骨，都能兩度在四班跑第四，如今重返四班，豈可只當牠是五班頭馬，何況贏完又受操，還喜見高伯新夠膽再逼，拍夠兩課，有埋最後試跑，有信心繼續向好。

子健
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