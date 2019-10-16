翠絲過兩關——轉戰高強項補中

第六場「好利錢」前季初出一役，出爭谷草已有難度，兼且排在外檔，最終能取得一席殿軍，幾可肯定是谷草特佳之輩。其後因腳傷而休息超過一年，但上季復出四度出戰直路賽，仍可多添兩席季軍，證明傷患已無礙。今季此駒在七月尾已開操，大部分課期都正常，上月中雖曾缺課六天，但其後試大閘走來有前有後，問題應不大。今次季內首戰即選擇回師谷草，筆者有信心其演出應不會差。



筆者一向不認為一哩馬縮落短途會有優勢，強如第八場「轉數高」上季末大勝已證明實力，上次季內初出選擇出爭千二米，亦不能靠縮程賺級數。雖然埋門起票甚勁，最終仍是鎩羽而歸。今次立即安排回師一哩，更找來潘頓執韁，補中機會甚濃。



珊翠絲