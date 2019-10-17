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﻿馬場浮世繪——王者再現「神」助破紀錄

2019-10-17 列印
﻿馬場浮世繪——王者再現「神」助破紀錄
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　　姚本輝上周六起孖，旺勢延續至昨晚，憑「王者再現」勝出季內第八場頭馬，而此駒除在雷神胯下力拼險勝之餘，更造出一分四十九秒○五佳速，打破了四班谷草千八米的舊紀錄時間！

馬場浮世繪
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