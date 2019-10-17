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﻿馬場浮世繪——舞士精神又第二城城不甘

2019-10-17 列印
﻿馬場浮世繪——舞士精神又第二城城不甘
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　　天王郭富城的「舞士精神」昨晚初跑谷草，而城城亦有帶同嬌妻入場打氣，可惜其愛駒最終以四分三身位見負，連續三場做阿二，賽後郭天王慨歎，如果陣上有遮擋的話應該已經贏了，明顯心有不甘！

馬場浮世繪
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