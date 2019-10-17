﻿郭能開齋捧盃顯星輝

昨晚唯一錦標是美國會所盃，結果由沈廄「馬主星輝」爆冷奪得，騎者郭能打開今季勝門後，再贏摩廄「活力勇士」包辦第五口孖寶。至於大摩則另贏「萬眾之力」，與勝出苗廄「鑽飾神聖」及蔡廄「明駿之星」的田泰安齊齊起孖，而田泰安最終亦成為騎師王。



郭能昨晚憑「馬主星輝」打開今季勝門，並且捧走美國會所盃，賽後表示舒緩了不少壓力，並向支持他的練馬師講多謝，而練者沈集成則說：「『馬主星輝』比較遲熟，早前配巫顯東試閘，但課後似乎有點問題，所以今次加強配搭用郭能，結果成功贏馬而回，亦要恭喜郭能今季開齋。」



大摩和田泰安昨晚都梅開二度，前者勝出「萬眾之力」及「活力勇士」，為「萬眾之力」打開勝門的利敬國透露：「上場我策騎『萬眾之力』後，覺得牠不喜歡在賽事期間受壓，放是今仗嘗試以另一方式發揮，加上早段步速較快，令其沿途走得舒服，直路便能以後勁擊敗對手勝出。此駒目前只是三歲，仍在學習階段，相信會繼續有進步，季內未嘗不可再捷。」



至於田泰安則贏苗廄「鑽飾神聖」及蔡廄「明駿之星」，前駒練者苗禮德說：「今仗『鑽飾神聖』贏在田泰安發揮出色，起步後不久便搶得內欄競跑，即使前中段步速不算快，牠極可能末段被困，但騎者順利將座騎移出外疊發力，並以勁勢衝過終點。此駒向來健康有問題，至今能夠贏得兩場頭馬已經不錯，季內能否再捷，要視乎狀態而定。」



田泰安則表示：「『明駿之星』上仗休後復出也能接近，今場再跑同程，賽前我對其機會充滿信心，而臨場亦一如預期，牠起步後即能守在前領馬後，末段再發力越過對手。我已有一段時間沒有為蔡廄贏馬，如今再攜手取得勝利，當然特別高興。」



另外，昨晚何良和姚本輝也有馬贏，前者憑「駿協精英」食頭胡後說：「賽前潘頓曾向我索騎『駿協精英』，但我覺得近年與梁家俊合作成績一般，希望能攜手打破悶局，所以最終將帥權給了梁家俊。此駒前仗跑谷草短途後追不俗，上仗泥賽則食泥太多，論表現其實都不俗。」



至於姚本輝與莫雷拉合作勝出「王者再現」，練者表示：「『王者再現』上季拼搏多場都未能取勝，今仗排十一檔，但雷神卻能成功切入內欄好位，最終贏馬可說完全是他的功勞。」



記者：文傑、亨利